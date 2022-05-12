Названа причина взрыва в воинской части в Хабаровском крае

Причиной взрыва на пороховом складе в воинской части в поселке Тейгин Хабаровского края, в результате которого погиб человек, стало нарушение правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах региона.