Названа причина взрыва в воинской части в Хабаровском крае

Причиной взрыва на пороховом складе в воинской части в поселке Тейгин Хабаровского края, в результате которого погиб человек, стало нарушение правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах региона.
«Предварительная причина ЧП — нарушение правил безопасности при производстве работ со взрывоопасными предметами», - сказал собеседник агентства.
В результате взрыва и последующего за ним возгорания погиб один военнослужащий, еще семь человек пострадали.
Пожар удалось потушить силами пожарной службы воинской части и районного пожарного наряда. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Поселок Тейсин, где расположена воинская часть, находится в 82 километрах юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре.