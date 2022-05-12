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15 минут назад

Названа причина взрыва в воинской части в Хабаровском крае

Вероника Полынина

Причиной взрыва на пороховом складе в воинской части в поселке Тейгин Хабаровского края, в результате которого погиб человек, стало нарушение правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах региона.

Названа причина взрыва в воинской части в Хабаровском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предварительная причина ЧП — нарушение правил безопасности при производстве работ со взрывоопасными предметами», - сказал собеседник агентства.

В результате взрыва и последующего за ним возгорания погиб один военнослужащий, еще семь человек пострадали.

Пожар удалось потушить силами пожарной службы воинской части и районного пожарного наряда. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В воинской части под Хабаровском прогремел взрыв

Поселок Тейсин, где расположена воинская часть, находится в 82 километрах юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре.

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