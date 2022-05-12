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1 час назад

В воинской части под Хабаровском прогремел взрыв: один человек погиб

Вероника Полынина

Один человек погиб, восемь пострадали при взрыве пороха в воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края.

В воинской части под Хабаровском прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает телеграм-канал 112, взрыв произошел при разгрузке боеприпасов.

Источник ТАСС в экстренных службах Хабаровского края подтвердил информацию о взрыве в воинской части.

«Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу», - сказал источник.

Другой источник сообщил, что при разгрузке пороха произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар удалось потушить силами пожарной службы воинской части и районного пожарного наряда.

Поселок Тейсин, где расположена воинская часть, находится в 82 километрах юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре.

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