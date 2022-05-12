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1 час назад

Mercedes во время полицейской погони врезался в дом. Видео

Александр Кузьмин

В Санкт-Петербурге водитель Mercedes пытался скрыться от полицейских и врезался в дом. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео произошедшего на проспекте Римского-Корсакова ДТП.

На опубликованных кадрах видно, как иномарка на полном ходу влетает в стену здания, получив серьезные повреждения передней части. После аварии из автомобиля вышли двое мужчин. Увидев приближающуюся машину сотрудников полиции, водитель и пассажир попытались убежать. Нарушителя доставили в отдел полиции.

Происшествия,Видео,
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