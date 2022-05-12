Число пострадавших при обстреле села под Белгородом выросло

Село Солохи Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. По уточненным данным, один человек погиб, еще семеро получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Сообщение об обстреле села со стороны Украины появилось 11 мая. Изначально сообщалось об одном погибшем и шести раненых.

Сегодня глава Белгородской области уточнил, что ранения в результате обстрела получили семь человек.

«Поздно ночью привезли еще одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объеме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь», - заявил Вячеслав Гладков.

Он также отметил, что среди пострадавших 14-летний мальчик, он находится в областной больнице.

«Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова», - заявил губернатор.

По словам Гладкова, на место выехали два его заместителя «с целью оценить масштабы повреждения жилых построек и приступить к их восстановлению».

«Нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили», - пояснил он.