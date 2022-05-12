Число пострадавших при обстреле села под Белгородом выросло

Село Солохи Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. По уточненным данным, один человек погиб, еще семеро получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сообщение об обстреле села со стороны Украины появилось 11 мая. Изначально сообщалось об одном погибшем и шести раненых.
Сегодня глава Белгородской области уточнил, что ранения в результате обстрела получили семь человек.
«Поздно ночью привезли еще одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объеме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь», - заявил Вячеслав Гладков.
Он также отметил, что среди пострадавших 14-летний мальчик, он находится в областной больнице.
«Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова», - заявил губернатор.
По словам Гладкова, на место выехали два его заместителя «с целью оценить масштабы повреждения жилых построек и приступить к их восстановлению».
«Нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили», - пояснил он.
5 мая глава Белгородской области сообщил, что украинские вооруженные силы обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка. Эти села также подвергались обстрелу 26 апреля. Тогда Вячеслав Гладков сообщал, что в Журавлевке пострадали 14 домов. На некоторых участках повреждены заборы, в некоторых домах разбиты окна и крыши. В Нехотеевке снаряды задели четыре дома и две машины, а также два амбара для хранения зерновых культур.