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19 минут назад

Число пострадавших при обстреле села под Белгородом выросло до семи

Алиса Селезнёва

Село Солохи Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. По уточненным данным, один человек погиб, еще семеро получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Число пострадавших при обстреле села под Белгородом выросло
Фото: ТАССТАСС

Сообщение об обстреле села со стороны Украины появилось 11 мая. Изначально сообщалось об одном погибшем и шести раненых.

Сегодня глава Белгородской области уточнил, что ранения в результате обстрела получили семь человек.

«Поздно ночью привезли еще одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объеме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь», - заявил Вячеслав Гладков.

Он также отметил, что среди пострадавших 14-летний мальчик, он находится в областной больнице.

«Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова», - заявил губернатор.

По словам Гладкова, на место выехали два его заместителя «с целью оценить масштабы повреждения жилых построек и приступить к их восстановлению».

«Нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили», - пояснил он.

5 мая глава Белгородской области сообщил, что украинские вооруженные силы обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка. Эти села также подвергались обстрелу 26 апреля. Тогда Вячеслав Гладков сообщал, что в Журавлевке пострадали 14 домов. На некоторых участках повреждены заборы, в некоторых домах разбиты окна и крыши. В Нехотеевке снаряды задели четыре дома и две машины, а также два амбара для хранения зерновых культур.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Сергей Потапов,
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