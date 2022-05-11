Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села Солохи эвакуируют. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова», — заявил глава региона.

Также Гладков опроверг заявления о том, что в результате обстрела со стороны Киева погибли два человека.

«Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Ранее Гладков сообщил, что село Солоха, которое находится в Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны Украины. Он также отметил, что при обстреле пострадал один человек, которому сейчас оказывают медицинскую помощь. Позднее стало известно об одном погибшем.