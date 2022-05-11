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37 минут назад

Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют

Lenta.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села Солохи эвакуируют. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют
Фото: ТАССТАСС

«Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова», — заявил глава региона.

Также Гладков опроверг заявления о том, что в результате обстрела со стороны Киева погибли два человека.

«Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Ранее Гладков сообщил, что село Солоха, которое находится в Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны Украины. Он также отметил, что при обстреле пострадал один человек, которому сейчас оказывают медицинскую помощь. Позднее стало известно об одном погибшем.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Сергей Потапов,Владимир Путин,
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