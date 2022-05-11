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25 минут назад

В граничащем с Украиной российском селе погиб человек из-за обстрела

Lenta.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в граничащем с Украиной российском селе Солоха один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела со стороны Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

В граничащем с Украиной российском селе погиб человек из-за обстрела
Фото: ТАССТАСС

«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — сообщил глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что Село Солоха, которое находится в Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны Украины. Он также отметил, что при обстреле пострадал один человек, которому сейчас оказывают медицинскую помощь. Кроме того, есть разрушения.

Граничащее с Украиной российское село подверглось обстрелу

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
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