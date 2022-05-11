Один человек погиб после обстрела Белгородской области

Один человек погиб и еще двое получили ранения после обстрела со стороны Украины села Солохи Белгородской области.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь", - написал губернатор.
Он назвал текущую ситуацию "самой тяжелой за все время обстрелов".
Ранее Гладков сообщал об одном пострадавшем в результате обстрела села Солохи Белгородской области со стороны Украины. Также, уточнил он, был частично разрушен один жилой дом.
В регионе был продлен «желтый» уровень террористической опасности. Начиная с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине, приграничные села Белгородской области и сам Белгород неоднократно обстреливали.