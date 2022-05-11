Один человек погиб после обстрела Белгородской области

Один человек погиб и еще двое получили ранения после обстрела со стороны Украины села Солохи Белгородской области.

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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь", - написал губернатор.

Он назвал текущую ситуацию "самой тяжелой за все время обстрелов".

Ранее Гладков сообщал об одном пострадавшем в результате обстрела села Солохи Белгородской области со стороны Украины. Также, уточнил он, был частично разрушен один жилой дом.