Названа причина смерти скончавшегося у шамана бывшего топ-менеджера «Лукойла»

По словам Врадий, никаких уголовных дел по факту смерти Субботина не возбуждалось. В настоящее время следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Тело Александра Субботина нашли 8 мая в подвале частного дома в Мытищах. Покойный находился в комнате, используемой для проведения ямайских ритуалов вуду. На протяжении нескольких дней бывший топ-менеджер «Лукойла» вместе с личной охраной находился в гостях в частном доме у друзей семьи, куда, по словам хозяев, прибыл в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.