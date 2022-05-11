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35 минут назад

Названа причина смерти скончавшегося у шамана бывшего топ-менеджера «Лукойла»

Вероника Полынина

Причиной смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Названа причина смерти скончавшегося у шамана бывшего топ-менеджера «Лукойла»
Фото: ТАССТАСС

По словам Врадий, никаких уголовных дел по факту смерти Субботина не возбуждалось. В настоящее время следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего.

«Следователем проведены осмотр дома, опросы соседей и членов семьи погибшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным эксперта, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность», - рассказала представитель СК.

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Тело Александра Субботина нашли 8 мая в подвале частного дома в Мытищах. Покойный находился в комнате, используемой для проведения ямайских ритуалов вуду. На протяжении нескольких дней бывший топ-менеджер «Лукойла» вместе с личной охраной находился в гостях в частном доме у друзей семьи, куда, по словам хозяев, прибыл в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

Происшествия,Ольга Врадий,Александр Субботин,Следственный комитет,Лукойл,
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