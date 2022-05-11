Названа причина смерти скончавшегося у шамана бывшего топ-менеджера «Лукойла»

Причиной смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
По словам Врадий, никаких уголовных дел по факту смерти Субботина не возбуждалось. В настоящее время следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего.
«Следователем проведены осмотр дома, опросы соседей и членов семьи погибшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным эксперта, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность», - рассказала представитель СК.
Тело Александра Субботина нашли 8 мая в подвале частного дома в Мытищах. Покойный находился в комнате, используемой для проведения ямайских ритуалов вуду. На протяжении нескольких дней бывший топ-менеджер «Лукойла» вместе с личной охраной находился в гостях в частном доме у друзей семьи, куда, по словам хозяев, прибыл в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.