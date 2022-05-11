Под Северодвинском произошел массовый мор рыбы

Массовая гибель молоди рыбы произошла под Северодвинском Архангельской области . Как сообщили ТАСС в Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуре, причиной стало кислородное голодание.

"На место выезжали представители природоохранной прокуратуры и Североморского территориального управления Росрыболовства , проводили проверку. Были взяты пробы рыбы. Специалисты СевПИНРО (Северное отделение Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича) выдали заключение, что мор произошел из-за недостатка кислорода", - сказали в прокуратуре.

Собеседник агентства уточнил, что это природное явление, поскольку в этом году на водоемах был достаточно толстый лед, а также значительный слой снега сверху.