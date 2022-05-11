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1 час назад

Под Северодвинском произошел массовый мор рыбы

ТАСС

Массовая гибель молоди рыбы произошла под Северодвинском Архангельской области. Как сообщили ТАСС в Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуре, причиной стало кислородное голодание.

Под Северодвинском произошел массовый мор рыбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На место выезжали представители природоохранной прокуратуры и Североморского территориального управления Росрыболовства, проводили проверку. Были взяты пробы рыбы. Специалисты СевПИНРО (Северное отделение Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича) выдали заключение, что мор произошел из-за недостатка кислорода", - сказали в прокуратуре.

Собеседник агентства уточнил, что это природное явление, поскольку в этом году на водоемах был достаточно толстый лед, а также значительный слой снега сверху.

"Пострадала молодь окуня. Гибели других видов рыбы не зафиксировано", - добавил он.

В Telegram-каналах региона ранее появились сообщения и фотографии массового мора рыбы в районе СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) "Лисьи Борки" в Приморском районе.

Происшествия,Росрыболовство,
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