Под Северодвинском произошел массовый мор рыбы

Массовая гибель молоди рыбы произошла под Северодвинском Архангельской области. Как сообщили ТАСС в Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуре, причиной стало кислородное голодание.
"На место выезжали представители природоохранной прокуратуры и Североморского территориального управления Росрыболовства, проводили проверку. Были взяты пробы рыбы. Специалисты СевПИНРО (Северное отделение Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича) выдали заключение, что мор произошел из-за недостатка кислорода", - сказали в прокуратуре.
Собеседник агентства уточнил, что это природное явление, поскольку в этом году на водоемах был достаточно толстый лед, а также значительный слой снега сверху.
"Пострадала молодь окуня. Гибели других видов рыбы не зафиксировано", - добавил он.
В Telegram-каналах региона ранее появились сообщения и фотографии массового мора рыбы в районе СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) "Лисьи Борки" в Приморском районе.