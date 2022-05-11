На Яшина составили четыре протокола о дискредитации российской армии

Полиция составила в отношении муниципального депутата Красносельского округа Москвы Ильи Яшина четыре протокола по административной статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в среду, 11 мая, сообщает «Интерфакс».

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На сайте Тушинского суда столицы говорится, что три заседания по делу Яшина назначены на 25 мая. Сам же муниципальный депутат отметил, что рассмотрение дел пройдет в этом суде 20 и 25 мая.

Статья о дискредитации российской армии появилась в КоАП 4 марта. Штраф по части 1 этой статьи составляет от 30 до 50 тысяч рублей (от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц).