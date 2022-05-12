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1 час назад

Россиянин на иномарке сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе

Lenta.ruиещё 4

В Томске водитель иномарки Subaru сбил коляску с семимесячной девочкой на пешеходном переходе на улице Большой Подгорной, младенца с различными травмами доставили в больницу. Об этом рассказал ТАСС в четверг, 12 мая, сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения.

В Томске автомобиль сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе
Фото: ТАССТАСС

В пресс-службе МВД России по Томской области пояснили, что ДТП произошло 11 мая. Россиянка с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них влетел автомобилист.

По словам представителя Депздрава, в настоящее время состояние пострадавшей девочки оценивается как средней степени тяжести. По факту ДТП организовали проверку. Полиция начала искать очевидцев случившегося.

Ранее в Нижегородской области водитель сбил на пешеходном переходе четверых детей.

Все произошло на пересечении улиц Красных Зорь и Островского. По предварительным данным, автомобиль наехал на несовершеннолетних, так как двигался на запрещающий сигнал светофора.

Происшествия,МВД России,
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