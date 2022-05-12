В Томске автомобиль сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе

В Томске водитель иномарки Subaru сбил коляску с семимесячной девочкой на пешеходном переходе на улице Большой Подгорной, младенца с различными травмами доставили в больницу. Об этом рассказал ТАСС в четверг, 12 мая, сотрудник пресс-службы регионального департамента здравоохранения.

Фото: ТАСС ТАСС

В пресс-службе МВД России по Томской области пояснили, что ДТП произошло 11 мая. Россиянка с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них влетел автомобилист.

По словам представителя Депздрава, в настоящее время состояние пострадавшей девочки оценивается как средней степени тяжести. По факту ДТП организовали проверку. Полиция начала искать очевидцев случившегося.

Ранее в Нижегородской области водитель сбил на пешеходном переходе четверых детей.