Названа причина смерти экс-топ-менеджера «Лукойла» Субботина

Причиной смерти бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина стала острая сердечная недостаточность, следователи проводят проверку, никаких уголовных дел не возбуждалось. Как сообщила в среду ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, 8 мая в частном доме в деревне Ульянково обнаружено тело мужчины 1978 года рождения без видимых признаков насильственной смерти.

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По данным следствия, на протяжении нескольких дней мужчина вместе с личной охраной находился в гостях в частном доме у друзей семьи.

"Следователем проведены осмотр дома, опросы соседей и членов семьи погибшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным эксперта, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность", - сообщила Врадий.