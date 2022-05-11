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1 час назад

Бывший топ-менеджер "Лукойла" Субботин умер от острой сердечной недостаточности

ТАССиещё 3

Причиной смерти бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина стала острая сердечная недостаточность, следователи проводят проверку, никаких уголовных дел не возбуждалось. Как сообщила в среду ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, 8 мая в частном доме в деревне Ульянково обнаружено тело мужчины 1978 года рождения без видимых признаков насильственной смерти.

Названа причина смерти экс-топ-менеджера «Лукойла» Субботина
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, на протяжении нескольких дней мужчина вместе с личной охраной находился в гостях в частном доме у друзей семьи.

"Следователем проведены осмотр дома, опросы соседей и членов семьи погибшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным эксперта, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность", - сообщила Врадий.

Как сообщил в минувший понедельник источник в правоохранительных органах, полицейские возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина, тело которого днем ранее было найдено в подвале подмосковного дома в Мытищах.

Происшествия,Ольга Врадий,Александр Субботин,Следственный комитет,Лукойл,
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