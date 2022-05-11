Умер привезенный в звенигородскую больницу мальчик с обезвоживанием

В Звенигородской центральной городской больнице скончался шестилетний мальчик. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник.

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Накануне, 10 мая, ребенка в тяжелом состоянии привез в медучреждение отец. Врачи диагностировали у дошкольника обезвоживание и заметили на его теле синяки. Медики попытались помочь мальчику, однако его организм не выдержал нагрузки, и ребенок скончался спустя полчаса после госпитализации.

О смерти несовершеннолетнего проинформировали полицейских. Началась проверка места жительства мальчика и его родителей.

«34-летняя мать ребенка пояснила, что у него началась рвота, она дала ему несколько препаратов, в том числе: энтеросорбент, жаропонижающее и обезболивающее средство и препарат для восстановления водно-солевого баланса», — сообщил источник kp.ru

Тем не менее мальчику становилось хуже, и отец повез его в больницу.

Правоохранители намерены выяснить, откуда у ребенка синяки на теле. Проверка по данному инциденту продолжается.