Мужчина в Петербурге умер после драки в День Победы

В драке участвовали восемь человек. Одному из участников потасовки нанесли множество ударов по голове. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Ночью пострадавшего в состоянии клинической смерти доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Там он скончался. Сейчас медики устанавливают точную причину смерти.