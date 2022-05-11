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3 часа назад

Мужчина в Санкт-Петербурге умер после драки в День Победы

Говорит Москва

Конфликт разгорелся во время празднования в кафе.

Мужчина в Петербурге умер после драки в День Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В драке участвовали восемь человек. Одному из участников потасовки нанесли множество ударов по голове. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Ночью пострадавшего в состоянии клинической смерти доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Там он скончался. Сейчас медики устанавливают точную причину смерти.

После драки в отделение полиции доставили уроженцев Грузии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Узбекистана, Новгородской области и двоих жителей Петербурга.

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