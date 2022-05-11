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1 час назад

В Сочи арестовали обвиняемого в гибели 12-летней шахматистки

Елена Прошина

Владельцу собак, которые насмерть загрызли 12-летнюю девочку в Сочи, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Как сообщает пресс-служба СУ СКР, мужчина арестован на два месяца.

По информации следствия, вечером 26 апреля юная шахматистка зашла на участок в поселке Лоо, который был не полностью огорожен и на котором мужчина содержал семь крупных овчарок, свободно перемещавшихся по его территории. Стая собак напала на девочку, после чего та скончалась от полученных ранений.

«В настоящее время 51-летнему собственнику животных предъявлено обвинение в причинении несовершеннолетней смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Также СК возбудил уголовное дело по факту предоставления руководством оздоровительно-образовательного центра и санаторно-курортного комплекса услуг ненадлежащего качества, повлекших причинение смерти по неосторожности.

В Сочи псы загрызли девочку-шахматистку

Напомним, что 12-летняя девочка приехала на соревнования в сочинский поселок Лоо из Саратова. Ребенок увидела щенят через забор и перелезла через него, чтобы покормить животных, однако там на нее набросились овчарки.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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