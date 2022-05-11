В Москве семья отравилась купленным в магазине холодцом

Семья из трех человек отравилась купленным в магазине холодцом на севере Москвы. Об этом рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Яна Королёва / Фотобанк Лори Яна Королёва / Фотобанк Лори

По словам собеседника телеканала, все произошло 9 мая. В больницу попали 34-летняя женщина, 62-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Всем пострадавшим медики поставили диагноз отравление метгемоглобинобразователями. Полиция провела проверку, в ходе которой выяснилось, что горожане купили продукт в магазине на улице Кольская.

Сейчас холодец изъяли для проведения экспертизы.