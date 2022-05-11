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22 минуты назад

В Москве семья отравилась купленным в магазине холодцом

Lenta.ru

Семья из трех человек отравилась купленным в магазине холодцом на севере Москвы. Об этом рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

В Москве семья отравилась купленным в магазине холодцом
Фото: Яна Королёва / Фотобанк ЛориЯна Королёва / Фотобанк Лори

По словам собеседника телеканала, все произошло 9 мая. В больницу попали 34-летняя женщина, 62-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Всем пострадавшим медики поставили диагноз отравление метгемоглобинобразователями. Полиция провела проверку, в ходе которой выяснилось, что горожане купили продукт в магазине на улице Кольская.

Сейчас холодец изъяли для проведения экспертизы.

Ранее в Кемеровской области один взрослый и четверо детей попали в больницу из-за отравления яйцами. Врачи выявили у пострадавших россиян острую кишечную инфекцию.

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