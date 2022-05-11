Ротвейлеры загрызли 10-летнюю девочку в Крыму

"Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках в поселке Советский. Днем 10 мая мужчина, содержащий во дворе частного дома двух взрослых собак породы ротвейлер, выпустил их из вольера. Когда 10-летняя девочка вышла во двор, собаки напали на нее, причинив тяжелые рваные раны. Пострадавшую оперативно доставили в медучреждение, где вечером того же дня она умерла во время операции", - сказала Постнова.