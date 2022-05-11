Момент столкновения машины с КамАЗом в Норильске попал на видео

В Норильске легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом. На произошедший в районе улицы Октябрьской инцидент обращает внимание Telegram-канал Kras Mash, опубликовавший соответствующие кадры.
За рулем иномарки в момент ДТП находилась 42-летняя местная жительница. По предварительным данным, большегруз не предоставил преимущество автомобилю, совершая поворот.
«32-летний пассажир легковушки был не пристегнут — ему назначили амбулаторное лечение. Женщине оказали помощь на месте и отпустили домой», – уточняет канал.