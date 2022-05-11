ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенного «Правого сектора», который планировал совершить теракт в канун Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В городе Калининград задержан сторонник запрещенной экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России, - прим.), гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны РФ», – говорится в сообщении ФСБ.

В результате обысков, дома у мужчины обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, атрибутика и символика запрещенной организации. Как уточняется, после совершения теракта задержанный должен был выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту и незаконного изготовления взрывчатки.