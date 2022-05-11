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1 час назад

ФСБ: в Калининграде задержан сторонник запрещенного «Правого сектора»

Елена Прошина

ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенного «Правого сектора», который планировал совершить теракт в канун Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В городе Калининград задержан сторонник запрещенной экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России, - прим.), гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны РФ», – говорится в сообщении ФСБ.

В результате обысков, дома у мужчины обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, атрибутика и символика запрещенной организации. Как уточняется, после совершения теракта задержанный должен был выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Раскрыта личность ликвидированного ФСБ террориста

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту и незаконного изготовления взрывчатки.

Ранее крупный теракт предотвратили в Симферополе. По данным ФСБ, бывший украинский морпех планировал устроить взрыв и пожар в торгово-развлекательном центре. Установлено, что боевик действовал по указаниям националистов из запрещенного в России батальона «Азов». В квартире у задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и экстремистскую литературу. Подозреваемый арестован на два месяца.

Происшествия,Видео,Минобороны России,Правый сектор,ФСБ,
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