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2 часа назад

ФСБ сообщила о предотвращении в Калининграде теракта 9 мая

Газета.Ruиещё 1

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о том, что сотрудникам ведомства удалось предотвратить теракт, который в Калининграде на 9 мая планировал совершить сторонник украинской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ сообщила о предотвращении в Калининграде теракта 9 мая
Фото: ФСБ РФФСБ РФ

Согласно информации ФСБ, задержанный является гражданином Российской Федерации. В канун празднования Дня Победы он собирался осуществить противоправные действия в отношении военных воинской части российского Минобороны. Кроме того, после несостоявшегося теракта он якобы собирался отправиться на украинскую территорию и принять участие в боевых действиях против вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что ФСБ и МВД задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы. В спецслужбе рассказали, что участники группы планировали распространить в интернете видео с поджогом для устрашения населения и привлечения новых сторонников. Помимо этого, в ФСБ заявили о причастности радикалов к серии нападений на мигрантов с применением холодного оружия.

Происшествия,Правый сектор,ФСБ,
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