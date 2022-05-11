ФСБ сообщила о предотвращении в Калининграде теракта 9 мая

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о том, что сотрудникам ведомства удалось предотвратить теракт, который в Калининграде на 9 мая планировал совершить сторонник украинской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ФСБ РФ ФСБ РФ

Согласно информации ФСБ, задержанный является гражданином Российской Федерации. В канун празднования Дня Победы он собирался осуществить противоправные действия в отношении военных воинской части российского Минобороны. Кроме того, после несостоявшегося теракта он якобы собирался отправиться на украинскую территорию и принять участие в боевых действиях против вооруженных сил России.