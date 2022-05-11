ФСБ сообщила о предотвращении в Калининграде теракта 9 мая

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о том, что сотрудникам ведомства удалось предотвратить теракт, который в Калининграде на 9 мая планировал совершить сторонник украинской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации ФСБ, задержанный является гражданином Российской Федерации. В канун празднования Дня Победы он собирался осуществить противоправные действия в отношении военных воинской части российского Минобороны. Кроме того, после несостоявшегося теракта он якобы собирался отправиться на украинскую территорию и принять участие в боевых действиях против вооруженных сил России.
Ранее сообщалось, что ФСБ и МВД задержали в Москве сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы. В спецслужбе рассказали, что участники группы планировали распространить в интернете видео с поджогом для устрашения населения и привлечения новых сторонников. Помимо этого, в ФСБ заявили о причастности радикалов к серии нападений на мигрантов с применением холодного оружия.