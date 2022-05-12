В Курской области задержали готовившего теракт россиянина

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей", - отметили в ФСБ. Теракт он планировал совершить "с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции". "Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину", - отметили в ЦОС.