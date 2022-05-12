В Курской области задержали готовившего теракт россиянина

ФСБ России задержала жителя Курской области, готовившего теракт в Курске по согласованию с украинскими спецслужбами. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей", - отметили в ФСБ. Теракт он планировал совершить "с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции". "Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину", - отметили в ЦОС.
В ФСБ сообщили, что по месту проживания террориста изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, нацистскую литературу, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность.
В отношении задержанного следствие возбудило уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).