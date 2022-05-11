В Красноярском крае после масштабных пожаров задержаны трое

Три человека задержаны в Красноярском крае после гибели людей в пожарах, произошедших 7 мая на территории региона, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС (района электрических сетей) филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» (избрана мера пресечения в виде домашнего ареста), начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго», начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети, Дзержинский район электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго», – передает ТАСС сообщение СК.

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Ведомством были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»), ч. 1, ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности» – четыре эпизода), ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным СК число погибших достигло восьми человек. «В результате пожаров в селе Талажанка Казачинского района погибли две женщины и мужчина, в селе Никольск Шарыповского района погибли мужчина и женщина, в городе Заозерный Рыбинского района погибла женщина, в деревне Ашпатск и селе Курай Дзержинского района погибли две женщины, находившиеся непосредственно в очаге пожаров», – сообщили в СК.

По данным следствия, 7 мая в связи с резким ухудшением погодных условий, сильным порывистым ветром на территориях 60 населенных пунктов края вследствие короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, пала сухой травы начались пожары. Предварительно, огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений.

Сейчас выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проведены осмотры мест происшествия, очаги возникновения пожаров, допрашиваются свидетели, пострадавшие. В помещениях РЭС проведены обыски, изъята кадровая и техническая документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Красноярском крае погибли семь человек. В Минздраве региона сообщали, что в ходе масштабных лесных пожаров пострадали минимум 17 человек. От пожаров в Красноярском крае пострадали около 60 населенных пунктов.

Причинами масштабных пожаров названы обрывы ЛЭП, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Стремительному распространению пожаров способствовал сильный ветер, порывы которого достигали 40 метров в секунду.