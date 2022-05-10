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1 час назад

В ФРГ задержали еще одного подозреваемого в краже из сокровищницы "Зеленый свод"

ТАСС

Правоохранительные органы ФРГ задержали 22-летнего жителя Берлина, который мог принимать участие в краже из дрезденской сокровищницы "Зеленый свод". Об этом сообщило во вторник агентство DPA.

В ФРГ задержали еще одного подозреваемого в краже из сокровищницы "Зеленый свод"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он подозревается в том, что оказывал помощь в планировании и осуществлении преступного плана", - говорится в сообщении прокуратуры, которое приводит агентство.

Судебный процесс идет с конца января, новый подозреваемый - седьмой по счету - был одним из посетителей слушаний. Обвиняемым грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Кража из дрезденского музея произошла 25 ноября 2019 года. Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле, который потом подожгли. Предварительно они вывели из строя систему электроснабжения, от которой работала сигнализация в сокровищнице.

Руководство музея заявило, что стоимость похищенного невозможно оценить, поскольку экспонаты были уникальными. Речь идет об экспонатах XVIII века - как минимум о трех гарнитурах украшений с драгоценными камнями. Всего украдено более 4 тыс. драгоценных камней, примерная номинальная стоимость - более €110 млн.

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