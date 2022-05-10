На турецком судне около порта Темрюк Кубани произошло возгорание

Возгорание произошло во вторник, 10 мая, на турецком судне, которое находится на рейде порта Темрюк в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

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«Горит турецкое судно, на рейде Темрюка стоит. За помощью не обращаются, говорят, что справятся сами», – заявил собеседник.

По его словам, возгорание произошло в надстройке. Утечки загрязняющих веществ в море на данный момент не наблюдается.