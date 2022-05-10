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58 минут назад

На турецком судне около порта Темрюк на Кубани произошло возгорание

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Возгорание произошло во вторник, 10 мая, на турецком судне, которое находится на рейде порта Темрюк в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

На турецком судне около порта Темрюк Кубани произошло возгорание
Фото: ReutersReuters

«Горит турецкое судно, на рейде Темрюка стоит. За помощью не обращаются, говорят, что справятся сами», – заявил собеседник.

По его словам, возгорание произошло в надстройке. Утечки загрязняющих веществ в море на данный момент не наблюдается.

Как уточняется, на борту находится смешанный экипаж, в том числе представители Турции и Индии, граждан России там нет.Судно принадлежит турецкой компании.

Происшествия,Росморречфлот,
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