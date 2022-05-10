Площадь лесных пожаров под Иркутском выросла

В Иркутской области действуют десять крупных лесных пожаров. Их общая площадь по данным на утро вторника составляет 1,5 тыс. га. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Отмечается, что накануне утром в лесах были зафиксированы 13 очагов возгорания «на общей площади около 1 тыс. га, в том числе были локализованы четыре очага в Братском, Усть-Кутском, Нижнеудинском и Тулунском районах площадью 245 га. Таким образом, за сутки площадь действующих неликвидированных пожаров увеличилась в 1,5 раза».

Правительство региона рассказало о специфике обстановки в области.

«За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 17 пожаров на общей площади 674,5 га. В локализованном состоянии шесть возгораний на площади 374,3 га. В процессе локализации - четыре лесных пожара на общей площади 1 184 га», - говорится в сообщении.

Уточняется, что человеческий фактор является основной причиной всех ландшафтных пожаров.