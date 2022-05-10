В Тамбове женщину придавило деревом на празднике

Одна женщина погибла и еще одна пострадала, предварительно, после падения фрагмента дерева во время праздничного мероприятия 9 мая в Тамбове. Проводится проверка, сообщается во вторник на сайте прокуратуры Тамбовской области.
"В результате падения фрагмента дерева пострадали две женщины, которые были госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, одна из женщин скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 9 мая в Ахлебиновской роще во время праздничного мероприятия. По данному факту прокуратура региона организовала проверку.