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43 минуты назад

В Тамбове женщина погибла из-за падения фрагмента дерева на празднике

ТАСС

Одна женщина погибла и еще одна пострадала, предварительно, после падения фрагмента дерева во время праздничного мероприятия 9 мая в Тамбове. Проводится проверка, сообщается во вторник на сайте прокуратуры Тамбовской области.

В Тамбове женщину придавило деревом на празднике
Фото: ТАССТАСС

"В результате падения фрагмента дерева пострадали две женщины, которые были госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, одна из женщин скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 9 мая в Ахлебиновской роще во время праздничного мероприятия. По данному факту прокуратура региона организовала проверку.

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