Спасение застрявших в кабинках фуникулера на канатной дороге в Уфе сняли на видео

Аварийная остановка канатной дороги во время перевозки пассажиров произошла в Уфе. Сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать застрявших пассажиров. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

Сообщается, что спасатели эвакуировали 40 человек, из которых 12 детей.

«По уточненным данным, эвакуация пассажиров с фуникулера завершена. Всего спасателями эвакуировано 40 человек, из них 12 детей», - рассказали в городском управлении гражданской защиты. Ранее сообщалось, что на остановившейся канатной дороге находились 35 человек.