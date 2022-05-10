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1 час назад

Спасение застрявших в кабинках фуникулера на канатной дороге в Уфе сняли на видео

Александр Кузьмин

Аварийная остановка канатной дороги во время перевозки пассажиров произошла в Уфе. Сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать застрявших пассажиров. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

Сообщается, что спасатели эвакуировали 40 человек, из которых 12 детей.

«По уточненным данным, эвакуация пассажиров с фуникулера завершена. Всего спасателями эвакуировано 40 человек, из них 12 детей», - рассказали в городском управлении гражданской защиты. Ранее сообщалось, что на остановившейся канатной дороге находились 35 человек.

Уточняется, что повредился низкочастотный кабель управления автоматикой на одной из опор. Никто не пострадал. Фуникулер закрыли на ремонт.

Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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