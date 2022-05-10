Сильный пожар вспыхнул в московской больнице

Возгорание произошло в терапевтическом корпусе городской клинической больницы №71 в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По его словам, очаг пожара возник на четвертом этаже здания, пожар сопровождался сильным задымлением. Были эвакуированы 40 человек, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Огонь был оперативно потушен подоспевшими пожарными, площадь возгорания составила два квадратных метра.