Трое человек погибли при взрыве гранаты в Боливии

Взорвавшаяся граната со слезоточивым газом унесла жизни трех студенток университета Томаса Фриаса в Боливии. По данным издания El Deber, в результате инцидента пострадало более 70 человек.

Фото: Shutterstock Shutterstock

Журналисты уточняют, что взрыв прогремел во время студенческого собрания.

Ректор учебного заведения Педро Лопес назвал произошедшее катастрофой. Он отметил, что представители университета уже обратились в правоохранительные органы.