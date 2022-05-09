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47 минут назад

Трое человек погибли при взрыве гранаты со слезоточивым газом в Боливии

Lenta.ru

Взорвавшаяся граната со слезоточивым газом унесла жизни трех студенток университета Томаса Фриаса в Боливии. По данным издания El Deber, в результате инцидента пострадало более 70 человек.

Трое человек погибли при взрыве гранаты в Боливии
Фото: ShutterstockShutterstock

Журналисты уточняют, что взрыв прогремел во время студенческого собрания.

Ректор учебного заведения Педро Лопес назвал произошедшее катастрофой. Он отметил, что представители университета уже обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности причастных к взрыву.

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