В России предложили ужесточить ответственность за поджоги травы

«Практически 100% случаев природных пожаров весной — по вине человека. Это сельхозпалы, поджоги, нарушение противопожарных правил и неосторожное обращение с огнём. Должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в 2 тысячи рублей», — заявила зампред правительства по итогам совещания о лесных пожарах.