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45 минут назад

В России предложили ужесточить ответственность за поджоги сухой травы

Говорит Москва

С инициативой выступила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В России предложили ужесточить ответственность за поджоги травы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Практически 100% случаев природных пожаров весной — по вине человека. Это сельхозпалы, поджоги, нарушение противопожарных правил и неосторожное обращение с огнём. Должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в 2 тысячи рублей», — заявила зампред правительства по итогам совещания о лесных пожарах.

По словам Абрамченко, чаще всего в этом году пожары происходили в Амурской и Курганской областях, а также Приморском крае, сообщает ТАСС.

Происшествия,Виктория Абрамченко,
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