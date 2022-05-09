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55 минут назад

Российский самолет подал сигнал тревоги в небе над Архангельской областью

Lenta.ruиещё 2

Пассажирский борт Let L-410 Turbolet, летевший из Котласа, подал сигнал тревоги в небе над Архангельской областью. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает ТАСС.

Российский самолет подал сигнал тревоги над Архангельской областью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет, принадлежащий региональной авиации, после сигнала тревоги приготовился к снижению и дальнейшей посадке в Архангельске. Позднее стало известно, что Let L-410 Turbolet сел без проблем в местной авиагавани.

«Самолет приземлился, никто из пассажиров не пострадал», — сообщили представили «Второго архангельского объединенного авиаотряда».

На данный момент причины произошедшего выясняются. Пассажирский борт принадлежит «Второму архангельскому объединенному авиаотряду» — региональной компании, которая совершает рейсы в границах области.

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