Российский самолет подал сигнал тревоги над Архангельской областью

Пассажирский борт Let L-410 Turbolet, летевший из Котласа, подал сигнал тревоги в небе над Архангельской областью. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает ТАСС.

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Самолет, принадлежащий региональной авиации, после сигнала тревоги приготовился к снижению и дальнейшей посадке в Архангельске. Позднее стало известно, что Let L-410 Turbolet сел без проблем в местной авиагавани.

«Самолет приземлился, никто из пассажиров не пострадал», — сообщили представили «Второго архангельского объединенного авиаотряда».