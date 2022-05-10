В Башкирии в ДТП погибли пять человек

Два автомобиля столкнулись на трассе Уфа - Янаул в Башкирии, в результате аварии погибли пять человек. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике.
"10 мая зарегистрировано ДТП с пятью погибшими. Авария произошла на 133-м км автодороги Уфа - Янаул. По имеющимся данным, столкнулись Renault Sandero и Skoda Rооmster", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие службы, также выехало руководство ГИБДД МВД по республике, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.