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2 часа назад

При столкновении двух автомобилей в Башкирии погибли пять человек

ТАССиещё 3

Два автомобиля столкнулись на трассе Уфа - Янаул в Башкирии, в результате аварии погибли пять человек. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике.

В Башкирии в ДТП погибли пять человек
Фото: РИА Новости РИА Новости

"10 мая зарегистрировано ДТП с пятью погибшими. Авария произошла на 133-м км автодороги Уфа - Янаул. По имеющимся данным, столкнулись Renault Sandero и Skoda Rооmster", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие службы, также выехало руководство ГИБДД МВД по республике, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.

Происшествия,ГИБДД,
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