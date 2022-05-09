В Перми гаишники приехали на съезд фанатов тюнинга и всех оштрафовали

"Мероприятие было за несколько дней анонсировано в сети Интернет. Об этом стало известно правоохранительным органам, которые заранее прибыли на место. 8 мая в Перми было запланировано мероприятие любителей тюнингованных автомобилей. Приглашение на "сходку" было размещено в одном из пабликов социальной сети в ВКонтакте. Встреча должна была состояться на Спешилова, 105 Б, в 13.00", - говорится в сообщении ведомства.