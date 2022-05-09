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2 часа назад

В Перми гаишники приехали на съезд фанатов тюнинга и всех оштрафовали

Газета.Ru

Госавтоинспекция Пермского края пресекла проведение несогласованного любительского тюнинг-фестиваля, сообщает отдел пропаганды краевой УГИБДД.

В Перми гаишники приехали на съезд фанатов тюнинга и всех оштрафовали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мероприятие было за несколько дней анонсировано в сети Интернет. Об этом стало известно правоохранительным органам, которые заранее прибыли на место. 8 мая в Перми было запланировано мероприятие любителей тюнингованных автомобилей. Приглашение на "сходку" было размещено в одном из пабликов социальной сети в ВКонтакте. Встреча должна была состояться на Спешилова, 105 Б, в 13.00", - говорится в сообщении ведомства.

Впрочем, инспекторы ДПС прибыли раньше, следом стали съезжаться автомобили, преимущественно российского производства. В ГИБДД отмечают, что инспекторы выявляли автомобили с нарушениями, на водителей оформлялись протоколы за незаконное внесение изменения в конструкцию транспортного средства. Некоторые граждане выражали несогласие с позицией гаишников и пытались на месте их переубедить, но у них ничего е вышло.

"Мероприятие на Спешилова, 105 Б было сорвано. В ходе произошедшего составлено 63 административных материала на автолюбителей. Среди нарушений протоколы за тонировку, некоторые автомобилисты сняли ее на месте", - уточнили в краевом главке ГИБДД.

Помимо взысканий за тюнинг и тонировку автомобилистам выписали протоколы за неоплаченные вовремя административные штрафы. Днем ранее в В ГИБДД рассказали, за что россиян лишали прав в 2021 году.

Происшествия,ГИБДД,
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