Бывший топ-менеджер «Лукойла» умер при странных обстоятельствах

«Субботин чету Магуа знал давно и регулярно пользовался их услугами. И вот пришёл к ним в очередной раз — лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо — заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, русский миллиардер скончался», - рассказали журналисты канала.