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18 минут назад

Бывший топ-менеджер «Лукойла» умер при странных обстоятельствах

Илья Родин

Бывший топ-менеджер «Лукойла» миллиардер Александр Субботин скончался 8 мая в доме шамана в подмосковных Мытищах. Причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Об этом пишет РЕН ТВ.

Бывший топ-менеджер «Лукойла» умер при странных обстоятельствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что тело бизнесмена обнаружили на цокольном этаже дома шамана Магуа (Алексея).

Шаман Магуа и его супруга принимали клиентов в своем доме. При лечении использовали разнообразные шаманские практики, методы. В частности, вызывали духов, сообщает Telegram-канал Mash.

«Субботин чету Магуа знал давно и регулярно пользовался их услугами. И вот пришёл к ним в очередной раз — лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо — заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, русский миллиардер скончался», - рассказали журналисты канала.

Точная причина смерти пока неизвестна, ведется следствие.

Происшествия,Александр Субботин,Лукойл,
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