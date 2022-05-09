Бывший топ-менеджер «Лукойла» умер при странных обстоятельствах

Бывший топ-менеджер «Лукойла» миллиардер Александр Субботин скончался 8 мая в доме шамана в подмосковных Мытищах. Причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Об этом пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что тело бизнесмена обнаружили на цокольном этаже дома шамана Магуа (Алексея).
Шаман Магуа и его супруга принимали клиентов в своем доме. При лечении использовали разнообразные шаманские практики, методы. В частности, вызывали духов, сообщает Telegram-канал Mash.
«Субботин чету Магуа знал давно и регулярно пользовался их услугами. И вот пришёл к ним в очередной раз — лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо — заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, русский миллиардер скончался», - рассказали журналисты канала.
Точная причина смерти пока неизвестна, ведется следствие.