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53 минуты назад

Число погибших из-за взрыва в гаванском отеле достигло 42

ТАССиещё 2

Не менее 42 человек погибло в результате взрыва в гаванском отеле "Саратога", следует из данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения Кубы во вторник. Ранее сообщалось о 40 жертвах.

Число погибших из-за взрыва в гаванском отеле достигло 42
Фото: ReutersReuters

Среди погибших - четверо детей. По последним данным, в результате инцидента пострадали 96 человек, 18 из которых в настоящий момент находятся в госпиталях, в том числе пятеро несовершеннолетних. Больницы Гаваны ведут прием крови для переливания.

Взрыв в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы произошел 6 мая, сильно повреждены пять этажей со стороны фасада здания, пострадали несколько соседних строений. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования. Власти республики исключили версию теракта.

Происшествия,Садоводство,
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