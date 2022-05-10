Число погибших из-за взрыва в гаванском отеле достигло 42

Не менее 42 человек погибло в результате взрыва в гаванском отеле "Саратога", следует из данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения Кубы во вторник. Ранее сообщалось о 40 жертвах.

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Среди погибших - четверо детей. По последним данным, в результате инцидента пострадали 96 человек, 18 из которых в настоящий момент находятся в госпиталях, в том числе пятеро несовершеннолетних. Больницы Гаваны ведут прием крови для переливания.