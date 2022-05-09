Восемь граждан Турции похищены в Гаити

Граждане Турции ехали на автобусе из Доминиканской Республики в районе коммуны Круа-де-Буке. Эта территория является одним из основных зон действия банд. После похищения власти Гаити уже связались с Анкарой.

При этом структуры ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити. Это обусловлено убийством президента Жовенеля Моиза летом прошлого года. Сразу после этого произошло землетрясение, погибли более 2,2 тыс. человек.