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48 минут назад

Восемь граждан Турции похищены в Гаити

Газета.Ru

Члены преступной группировки похитили восьмерых граждан Турции в пригороде столицы Гаити. Об этом сообщил новостной портал "Haiti-24".

Восемь граждан Турции похищены в Гаити
Фото: REUTERSREUTERS

Граждане Турции ехали на автобусе из Доминиканской Республики в районе коммуны Круа-де-Буке. Эта территория является одним из основных зон действия банд. После похищения власти Гаити уже связались с Анкарой.

При этом структуры ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити. Это обусловлено убийством президента Жовенеля Моиза летом прошлого года. Сразу после этого произошло землетрясение, погибли более 2,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что власти Гаити экстрадировали в США главу банды, похитившей 17 американских миссионеров.

Происшествия,ООН,
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