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13 минут назад

В Кемерове «КамАЗ» врезался в мост открытым кузовом. Видео

Александр Кузьмин

Грузовой автомобиль «КамАЗ» с поднятым кузовом врезался в мост на трассе в Кемеровской области. Об этом сообщает «ЧС Инфо» со ссылкой на местную Госавтоинспекцию. Об этом пишет "Газета.ru".

В момент аварии за рулем находился 61-летний местный житель. Во время разгрузки машины он нажал на специальную кнопку, чтобы опустить кузов автомобиля, однако механизм не сработал. Не заметив ничего странного, мужчина поехал по маршруту. О том, что платформа поднята, водитель понял после столкновения с мостом. С места ДТП он уехал, так как не заметил повреждений ни на мосту, ни на кабине транспортного средства.

Поймать виновника инцидента удалось только благодаря опубликованному в соцсетях видео. По факту ДТП полицейские составили протокол по ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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