Грузовой автомобиль «КамАЗ» с поднятым кузовом врезался в мост на трассе в Кемеровской области . Об этом сообщает «ЧС Инфо» со ссылкой на местную Госавтоинспекцию . Об этом пишет "Газета.ru" .

В момент аварии за рулем находился 61-летний местный житель. Во время разгрузки машины он нажал на специальную кнопку, чтобы опустить кузов автомобиля, однако механизм не сработал. Не заметив ничего странного, мужчина поехал по маршруту. О том, что платформа поднята, водитель понял после столкновения с мостом. С места ДТП он уехал, так как не заметил повреждений ни на мосту, ни на кабине транспортного средства.