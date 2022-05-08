Россиянин умер при восхождении на Эверест

Российский альпинист Павел Кострикин умер в Непале при восхождении на Эверест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент туризма страны.
Отмечается, что он скончался в лагере на высоте 5 360 м.
«Российский альпинист почувствовал себя плохо и умер, когда его доставили в лагерь», - говорится в сообщении ведомства.
В посольстве России в Непале отметили, что тело Кострикина будет доставлено в Катманду для вскрытия.
«Павел скончался в субботу в лагере на высоте 6 100 м, который находится над базовым лагерем на Эвересте. Павел почувствовал себя плохо, и его пытались эвакуировать со склона, однако вертолет не смог выполнить эвакуацию из-за плохой видимости. Сегодня его тело будет доставлено в клинику в Катманду на вскрытие», - рассказали в дипмиссии.
Журналисты напомнили, что с начала 2022 года в Гималаях погибли уже четыре альпиниста, включая россиянина.