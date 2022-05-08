Россиянин умер при восхождении на Эверест

«Павел скончался в субботу в лагере на высоте 6 100 м, который находится над базовым лагерем на Эвересте. Павел почувствовал себя плохо, и его пытались эвакуировать со склона, однако вертолет не смог выполнить эвакуацию из-за плохой видимости. Сегодня его тело будет доставлено в клинику в Катманду на вскрытие», - рассказали в дипмиссии.