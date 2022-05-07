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1 час назад

Раскрыт ущерб от лесных пожаров в российском регионе

Lenta.ruиещё 4

Лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Раскрыт ущерб от лесных пожаров в российском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На территории Кемеровской области в трех населенных пунктах (Листвянка, Итатский, Изындаево) пострадало 98 жилых домов. 224 человека находятся у родственников и в пунктах временного размещения», — сообщили в экстренной службе.

В ведомстве отметили, что тушение пожаров в настоящее время продолжается. Борьбу с возгораниями ведут 124 человека. Задействовано 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Ранее стало известно, что в Иркутской области объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, регионе произошло два крупных пожара. Пострадали больше 40 домов и здание школы. Жителей пострадавших районов эвакуировали. Погибла пенсионерка.

Происшествия,Игорь Кобзев,МЧС России,
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