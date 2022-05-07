Раскрыт ущерб от лесных пожаров в российском регионе

Лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на МЧС России.

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«На территории Кемеровской области в трех населенных пунктах (Листвянка, Итатский, Изындаево) пострадало 98 жилых домов. 224 человека находятся у родственников и в пунктах временного размещения», — сообщили в экстренной службе.

В ведомстве отметили, что тушение пожаров в настоящее время продолжается. Борьбу с возгораниями ведут 124 человека. Задействовано 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.