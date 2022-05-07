Группа туристов попала под сход лавины в Северной Осетии

Группа туристов попала под сход лавины на горе Казбек в Северной Осетии . Такое сообщение появилось на сайте телеканала РЕН ТВ .

По данным источника, туристическая группа не была зарегистрирована и находилась на уровне 3700 метров во время схода лавины. В результате происшествия никто не погиб, однако, как отмечает портал, один человек сломал ногу. На данный момент на место отправлены спасатели.