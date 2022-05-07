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1 час назад

Группа туристов попала под сход лавины в Северной Осетии

Lenta.ru

Группа туристов попала под сход лавины на горе Казбек в Северной Осетии. Такое сообщение появилось на сайте телеканала РЕН ТВ.

Группа туристов попала под сход лавины в Северной Осетии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, туристическая группа не была зарегистрирована и находилась на уровне 3700 метров во время схода лавины. В результате происшествия никто не погиб, однако, как отмечает портал, один человек сломал ногу. На данный момент на место отправлены спасатели.

В марте Олег Демьяненко, участник недавней экспедиции к перевалу Дятлова, доказал одну из версий загадочной гибели туристической группы в этой местности в 1959 году. Рядом с местом пропажи тургруппы Дятлова впервые зафиксировали сход лавины.

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