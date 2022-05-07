Последствия тройного ДТП в Петербурге показали на видео

В пятницу вечером, 6 мая, на улице Типанова в Петербурге произошло массовое ДТП. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Дорогу не поделили три автомобиля.

Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Они отметили, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 18 часов.

«На Типанова тройная авария. Кому-то потребовалась госпитализация», – коротко сообщили свидетели происшествия и опубликовали видео с места аварии.