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1 час назад

Воспитательница детского сада швырнула ребенка на пол под песню «Синий платочек»

Lenta.ruиещё 1

В Калуге воспитательница детского сада швырнула ребенка на пол. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Опубликованное видео показывает, что инцидент случился, когда дети махали платками под песню «Синий платочек». Предполагается, что они репетировали номер ко Дню Победы.

Воспитательница избила ребенка за отказ лечь спать

По некоторым данным, все произошло в яслях в первом корпусе сада № 30. Директор учреждения Елена Семенова заявила, что жалоб не получала.

«Я не представляю, о ком вы говорите. Яслей у нас нет в первом корпусе», — сказала она.

В пресс-службе мэрии Калуги сообщили, что власти начали проверку.

«К сотрудникам и руководству учреждения будут применены меры соответствующего дисциплинарного воздействия», — заверили в городской администрации.

В феврале сообщалось, что в Ивановской области воспитательница детского сада мотивировала дошкольников подзатыльниками.

Происшествия,Видео,Елена Семенова,
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