Драка летевших в Амстердам пассажиров в самолете попала на видео

Массовая драка пассажиров, летевших рейсом авиакомпании KLM из Манчестера в Амстердам, попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, все подробности произошедшего до сих пор выясняются. По словам пассажира, снявшего потасовку на мобильный телефон, драка началась из-за расистского высказывания молодого британца в возрасте чуть более 20 лет.

На видео показано, как к пассажиру подскочили трое мужчин и начали наносить удары. За пострадавшего вступились двое попутчиков и стали в ответ избивать обидчиков. Члены экипажа не сразу смогли разнять дебоширов, помогло лишь вмешательство пилота.