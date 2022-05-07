В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Драка летевших в Амстердам пассажиров в самолете попала на видео

Александр Кузьмин

Массовая драка пассажиров, летевших рейсом авиакомпании KLM из Манчестера в Амстердам, попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, все подробности произошедшего до сих пор выясняются. По словам пассажира, снявшего потасовку на мобильный телефон, драка началась из-за расистского высказывания молодого британца в возрасте чуть более 20 лет.

На видео показано, как к пассажиру подскочили трое мужчин и начали наносить удары. За пострадавшего вступились двое попутчиков и стали в ответ избивать обидчиков. Члены экипажа не сразу смогли разнять дебоширов, помогло лишь вмешательство пилота.

Впоследствии командир воздушного судна обратился в полицию. По прилете в столицу Нидерландов шестерых нарушителей задержали, один из них получил легкие травмы. В авиакомпании пояснили, что никто из членов экипажа в результате инцидента не пострадал.

Происшествия,В мире,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители