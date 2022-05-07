В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщает официальный портал региона.

Шторм вызвал крупные пожары в нескольких районах. Скорость ветра местами достигает 40 метров в секунду. Борьба с пожарами идёт при помощи наземных средств, так как использование авиации невозможно в условиях ограниченной видимости.

«Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4-6 часов. Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения», - заявил губернатор края Александр Усс.

По его словам, на всей территории края введён режим чрезвычайной ситуации. В тех территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей.

В Минусинском районе лес горит у лагеря «Огонек» и у села Восточное; в Шарыповском районе горят 30 строений в населенных пунктах Новокурск и Никольск, а также две пилорамы.

Огонь уничтожил улицу в поселке Белый Яр Ачинского района; 35 строений горели в деревне Павловка Боготольского района; 20 строений - в СНТ «Родники» Большеулуйского района.