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23 минуты назад

Жители Дагестана устроили стрельбу на автозаправке. Видео

Александр Кузьмин

Сотрудники полиции задержали жителей Махачкалы, которые открыли стрельбу на АЗС, сообщает МВД по Республике Дагестан. Инцидент попал на видео. Об этом пишет "Газета.ru".

«Трое местных жителей, одному из которых 24 и двум по 22 года, в ходе скандала, возникшего на фоне ранее сложившихся неприязненных отношений, из травматического оружия произвели выстрелы в 24-летнего жителя столицы республики», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали всех подозреваемых, с места происшествия изъяты патроны и гильзы.

Следственный отдел полиции по Советскому району Махачкалы возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц).

Происшествия,Конфликты,Криминал,Видео,
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