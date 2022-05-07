Сотрудники полиции задержали жителей Махачкалы, которые открыли стрельбу на АЗС, сообщает МВД по Республике Дагестан. Инцидент попал на видео. Об этом пишет "Газета.ru".

«Трое местных жителей, одному из которых 24 и двум по 22 года, в ходе скандала, возникшего на фоне ранее сложившихся неприязненных отношений, из травматического оружия произвели выстрелы в 24-летнего жителя столицы республики», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали всех подозреваемых, с места происшествия изъяты патроны и гильзы.