В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
22 минуты назад

Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов

Газета.Ruиещё 15

В результате пожаров в Красноярском крае были уничтожили 350 домов. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, ситуация ухудшилась из-за сильного ветра, скорость которого составила более 25 м/с.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае ввели режим ЧС из-за природных пожаров. На данный момент сильные пожары зафиксированы на 10 территориях края.

Борьба с возгораниями ведется при помощи наземных средств, использование авиации невозможно в условиях ограниченной видимости. Губернатор края Александр Усс поручил отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения.

По данным регионального управления МЧС, в результате пожаров погибли пять человек. Помимо лесов горят жилые дома, пилорамы, детские сады и множество других строений в нескольких населенных пунктах.

Происшествия,Александр Усс,Рослесхоз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители