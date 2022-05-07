Пожары в Красноярском крае уничтожили 350 домов

В результате пожаров в Красноярском крае были уничтожили 350 домов. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

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По информации ведомства, ситуация ухудшилась из-за сильного ветра, скорость которого составила более 25 м/с.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае ввели режим ЧС из-за природных пожаров. На данный момент сильные пожары зафиксированы на 10 территориях края.

Борьба с возгораниями ведется при помощи наземных средств, использование авиации невозможно в условиях ограниченной видимости. Губернатор края Александр Усс поручил отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения.