Под Херсоном поймали мародеров, глумившихся над телами россиян

В Херсонской области задержали мародеров, которые глумились над телами российских военных и украли их вещи. Об этом сообщили российские силовики.

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Один из задержанных раскаялся, что взял рюкзак погибшего российского военного.

«Честно, даже не знаю зачем. Сказать, что мне мало рюкзаков — ну хватает. Думал взять как на память, но память чего — смерти? Честно, не знаю, каюсь», — сказал он.

Другой заявил, что плохо помнит происходящее, но мог «наговорить глупости», передает РИА «Новости».

Ранее в сети опубликовали видео, как в одном из сел неизвестные издевались над телами российских военных. Один из мародеров «пожелал им доброго утра», также злоумышленники осмотрели карманы и растащили вещи погибших.