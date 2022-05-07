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2 часа назад

Под Херсоном поймали мародеров, глумившихся над телами россиян

Ura.Ruиещё 1

В Херсонской области задержали мародеров, которые глумились над телами российских военных и украли их вещи. Об этом сообщили российские силовики.

Под Херсоном поймали мародеров, глумившихся над телами россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из задержанных раскаялся, что взял рюкзак погибшего российского военного.

«Честно, даже не знаю зачем. Сказать, что мне мало рюкзаков — ну хватает. Думал взять как на память, но память чего — смерти? Честно, не знаю, каюсь», — сказал он.

Другой заявил, что плохо помнит происходящее, но мог «наговорить глупости», передает РИА «Новости».

Ранее в сети опубликовали видео, как в одном из сел неизвестные издевались над телами российских военных. Один из мародеров «пожелал им доброго утра», также злоумышленники осмотрели карманы и растащили вещи погибших.

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Россия проводит спецоперацию на Украине, в ходе которой армия РФ заняла Херсонскую область. Ранее там нашли пыточную камеру ВСУ, в которой было тело мужчины со следами насильственной смерти, предположительно военного РФ, передает телеканал 360. В связи с этим в СК РФ возбудили уголовное дело против украинских военных. Также силовики РФ задержали мародеров в Харьковской области, которые грабили магазины и дома, сообщает RT.

Происшествия,Следственный комитет,Телеканал "360° Подмосковье",
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