Власти Белгорода объяснили громкие звуки в небе над городом

Оперативный штаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе над городом. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации властей, звуки, о которых 6 мая сообщал ряд Telegram-каналов, а также жители в социальных сетях, связаны с с работой Воздушно-космических сил России. Граждан призвали не беспокоиться о безопасности.