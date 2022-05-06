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1 час назад

Власти Белгорода объяснили громкие звуки в небе над городом

Lenta.ru

Оперативный штаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе над городом. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Белгорода объяснили громкие звуки в небе над городом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации властей, звуки, о которых 6 мая сообщал ряд Telegram-каналов, а также жители в социальных сетях, связаны с с работой Воздушно-космических сил России. Граждан призвали не беспокоиться о безопасности.

3 мая сообщалось, что очевидцы в Белгороде услышали громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы. В конце апреля жители Белгорода также сообщили, что слышали хлопок. Позднее руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин подтвердил, что в регионе сработали системы ПВО.

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