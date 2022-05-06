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1 час назад

Жертвами взрыва в Гаване стали восемь человек

Газета.Ru

В результате взрыва в отеле в Гаване погибло восемь, ранено порядка 30 человек. Об этом в своем Twitter сообщило правительство Кубы. По данным властей страны, эти пострадавшие были госпитализированы.

В результате взрыва в отеле в Гаване погибло восемь человек
Фото: ReutersReuters

"Начался прием крови для раненых", — сказано в сообщении.

Как рассказала ТАСС генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе, информация о россиянах, которые могли пострадать при взрыве в гаванском отеле в консульство России в настоящее время не поступала. По ее словам, российская дипмиссия следит за развитием ситуации. Ранее стало известно, что в отеле "Саратога", расположенном в кубинской столице, случился сильный взрыв. В результате взрыва гостиница частично разрушена, повреждены рядом находившиеся автомобили. Точная причина инцидента пока неизвестна. "Саратога" расположена напротив гаванского Капитолия, в котором до 1959 года заседал парламент Кубы.

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