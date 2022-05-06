В Берлине напали на дом журналистов «РИА Новости»

На дом, в котором проживают сотрудники «РИА Новости» со своими семьями, в Берлине было совершено нападение. Об этом сообщает само агентство.

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Инцидент произошел около 17:30 по московскому времени. Неизвестный разбил бутылкой одно из окон дома, а затем скрылся с места. Сотрудники агентства вызвали полицию. В ходе осмотра территории жильцы дома обнаружили подозрительную канистру, обмотанную скотчем и проводами.