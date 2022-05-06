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1 час назад

В Берлине напали на дом журналистов «РИА Новости»

Елена Прошина

На дом, в котором проживают сотрудники «РИА Новости» со своими семьями, в Берлине было совершено нападение. Об этом сообщает само агентство.

В Берлине напали на дом журналистов «РИА Новости»
Фото:  Unsplash Unsplash

Инцидент произошел около 17:30 по московскому времени. Неизвестный разбил бутылкой одно из окон дома, а затем скрылся с места. Сотрудники агентства вызвали полицию. В ходе осмотра территории жильцы дома обнаружили подозрительную канистру, обмотанную скотчем и проводами.

Прибывшие по вызову полицейские попросили всех покинуть здание. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ожидают прибытия сапера. Полиция не смогла сказать, когда сотрудники «РИА Новости» смогут вернуться в здание и как долго продлится экспертиза.

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